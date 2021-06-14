В Москве за сутки выявили около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса

Это меньше, чем днем ранее, при этом показатели остаются на уровне прошлой зимы. На этом фоне в столичном регионе власти решили ввести ряд ограничений.

В Подмосковье, где впервые с начала февраля суточный прирост заболевших превысил тысячу человек, власти вновь установили обязательный масочный режим. Как следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, он будет действовать во всех общественных местах. К ним отнесены магазины, аптеки, общественный и железнодорожный транспорт, такси, вокзалы, предприятие, медицинские организации и ряд других учреждений. Согласно документу, их руководство не должно пускать граждан без масок. Требование касается и сотрудников заведений, исключение в этом случае будет сделано для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

К некоторым ограничениям на днях вернулись и в Москве. Мэрия распорядилась как минимум на неделю закрыть детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах, а также аттракционы, детские и спортивные площадки, беседки, а также пункты проката в парках. В них теперь можно только гулять. Не будут работать в ночное время бары, рестораны и другие развлекательные заведения.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом об ограничениях объявили и власти Санкт-Петербурга. К примеру, число зрителей культурных мероприятий не будет превышать 3 тысяч человек, ограничения коснутся и работы ресторанов. Эти меры, правда, будут введены в четверг, после футбольного матча сборных России и Финляндии на ЕВРО-2020.