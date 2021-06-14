Иностранным студентам станет проще получить разрешение на временное проживание в России

Они также смогут по упрощенной процедуре оформить вид на жительство в нашей стране. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в Госдуму. Речь идет об иностранцах, которые учатся в российских государственных вузах или занимаются научной деятельностью. Они смогут оформлять документы сразу на весь период обучения, на не на 3 года, как было раньше.