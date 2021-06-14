В Москве могут закрыть на 90 дней дворец спорта «Мегаспорт» за нарушение антикоронавирусных требований, — сообщил зам.начальника Объединения административно-технических инспекций Дмитрий Воронков. По его словам, это связано с концертами группы «Звери». На подходах к дворцу спорта наблюдались большие очереди людей, которые не соблюдали социальную дистанцию.