В Москве могут закрыть на 90 дней дворец спорта «Мегаспорт» за нарушение антикоронавирусных требований, — сообщил зам.начальника Объединения административно-технических инспекций Дмитрий Воронков. По его словам, это связано с концертами группы «Звери». На подходах к дворцу спорта наблюдались большие очереди людей, которые не соблюдали социальную дистанцию.
2021-06-14T12:32:15+03:00
2021-06-14T12:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 14 июня 2021
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