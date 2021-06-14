Пневмония стала основной причиной повышения смертности на фоне коронавирусной инфекции

Смертность от воспаления легких в 2020 году увеличилась почти в 2 с половиной раза. В Минздраве отмечают, что это может быть косвенным следствием пандемии коронавируса – сообщает РБК. Обострение диабета не смогли перенести на 24 процента больных больше, чем годом ранее. Поражения сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты и инсульты добавили к статистике избыточной смертности 12 процентов. Это при том, что два предыдущих года она снижалась на величину примерно одного процента. Та же картина наблюдается и по другим типам заболеваний. В 2019 году от пневномнии скончалось почти на 7 процентов меньше россиян. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова отмечает, что люди, перенесшие КОВИД умирали впоследствии и по другим причинам, но коронавирус обострял заболевание, негативно сказываясь на состоянии здоровья.

КОВИД-19 занимает более 40 процентов в статистике избыточной смертности в 2020 году.