В России за последние сутки скончался 371 человек с подтверждённым коронавирусом, — утверждает оперативный штаб. Это больше, чем накануне. В Москве зафиксировали 72 смерти от COVID-19 – это максимальный показатель с начала февраля. При этом общее число случаев в столице более 6,5 тысяч, тогда как накануне было выявлено более 7,5 тысяч.

