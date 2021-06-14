Суд в Минке оставил в СИЗО россиянку Софию Сапегу

Она находится под арестом уже три недели.

Жалобу россиянки на задержание Партизанский суд белорусской столицы рассматривал в закрытом режиме, поэтому чем именно следственные органы объясняли необходимость содержания Софии Сапеги в СИЗО КГБ – не известно. Саму её, как отмечает агентство «Интерфакс», на слушания так и не привезли.

Россиянку задержали 23-его мая в аэропорту Минска. Она летела на самолёте авиакомпании Ryanair, который белорусские власти вынудили приземлиться под предлогом не подтвердившейся угрозы взрыва бомбы на борту.

В чем именно обвиняют Софию Сапегу – также официально пока не объявили. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», ей вменяют «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды». Таким образом, ей грозит до 12-ти лет лишения свободы.

До этого в российском МИДе сказали, что арестованная подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса.

Ранее газета «КоммерсантЪ» писала, что члены СПЧ написали обращение в Министерство иностранных дел с просьбой добиться освобождения Сапеги. Пока что публичных требований отпустить россиянку от дипломатов пока не было.