В России выявили более 13,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Как следует из данных оперативного штаба, это меньше, чем днем ранее.

Снижение прироста заболевших произошло, в большей степени, за счет Москвы. В столице выявили около 6,5 тысяч заразившихся – неуклонный рост заболеваемости в городе прервался впервые за 10 дней. При этом еще накануне в Москве фиксировали примерно 7 тысяч 700 новых случаев – и это был максимум с конца декабря прошлого года.

В Подмосковье, между тем, рост продолжается – в регионе впервые с начала февраля выявили более 1 тысячи заболевших коронавирусом. В Санкт-Петербурге прирост пока остается на прежнем уровне – 865 заразившихся. Следом идут Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области. Ни одного заболевшего не выявили в Чукотском автономном округе.

Выздоровели за сутки, по данным оперативного штаба, более 8 тысяч человек, а умерли за день 371 заболевший. Из них почти треть приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Накануне в России фиксировали свыше 14 тысяч 700 заболевших коронавирусом. Это был максимум с середины февраля. По общему приросту заразившихся в Европе Россия занимает первое место: на нее накануне пришлась почти половина от всех выявленных случаев на континенте.