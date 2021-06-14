Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

41-летний спортсмен сказал, что чувствует последствия перенесенного коронавируса.
Поветкин начал свою карьеру в профессиональном боксе 16 лет назад. Он провел 40 боев, в которых одержал 36 побед.
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41-летний спортсмен сказал, что чувствует последствия перенесенного коронавируса.
Поветкин начал свою карьеру в профессиональном боксе 16 лет назад. Он провел 40 боев, в которых одержал 36 побед.
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