На Чемпионате Европы по футболу сегодня состоятся три матча

В 16 часов по московскому времени начнется игра между сборными Шотландии и Чехии. Матч пройдет в Глазго. В Севилье в 22 часа стартует встреча футболистов Испании и Швеции. В Санкт-Петербурге состоится матч между сборными Польши и Словакии. Начало этой игры в 19 часов.
2021-06-14T11:32:40+03:00
2021-06-14T12:01:07+03:00
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11:32, 14 июня 2021
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