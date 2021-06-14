На Чемпионате Европы по футболу сегодня состоятся три матча

В 16 часов по московскому времени начнется игра между сборными Шотландии и Чехии. Матч пройдет в Глазго. В Севилье в 22 часа стартует встреча футболистов Испании и Швеции. В Санкт-Петербурге состоится матч между сборными Польши и Словакии. Начало этой игры в 19 часов.