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11:31, 14 июня 2021

Более половины итальянских областей перешли в категорию эпидемиологически безопасных, — пишет газета «Стампа»

Среди них столичная Лацио и северная Ломбардия, которые наиболее пострадали с начала пандемии. Там отменен комендантский час, разрешена работа всех учреждений и организаций. Пока сохраняется масочный режим и некоторые ограничения по участию в массовых мероприятиях. Согласно официальным данным, почти половина населения Италии получила первую дозу вакцины от коронавируса.



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