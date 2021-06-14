Более половины итальянских областей перешли в категорию эпидемиологически безопасных, — пишет газета «Стампа»

Среди них столичная Лацио и северная Ломбардия, которые наиболее пострадали с начала пандемии. Там отменен комендантский час, разрешена работа всех учреждений и организаций. Пока сохраняется масочный режим и некоторые ограничения по участию в массовых мероприятиях. Согласно официальным данным, почти половина населения Италии получила первую дозу вакцины от коронавируса.

