В Москве за минувший день выявили более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Это меньше, чем накануне. При этом в Подмосковье более тысячи новых случаев. Таких показателей в области не было с февраля. В целом в России коронавирус за день подтвердился более чем у 13700 человек. Скончался 371 человек. Это больше, чем накануне.
2021-06-14T11:30:38+03:00
2021-06-14T11:59:47+03:00
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11:30, 14 июня 2021
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