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11:06, 14 июня 2021

150-километровое пятно гниющего фитопланктона между Мраморным и Эгейским морями угрожает экологической катастрофой

150-километровое пятно гниющего фитопланктона, которое обнаружили ученые между Мраморным и Эгейским морями, угрожает региону экологической катастрофой.

Огромное пятно бурой слизи, покрывающее десятки квадратных километров водной поверхности движется по направлению греческого острова Тасос. Фитопланктон обнаружили на спутниковых снимках российские ученые из севастопольского морского гидрографического института Академии Наук. За прошедшее десятилетие ничего подобного наблюдать не удавалось, хотя явление океанологам известное. Теплая зима и обилие корма увеличивает количество фитопланктона, который собирает и другие организмы. Масса превращается в непроницаемую для солнечных лучей корку, что приводит к гибели практически всего живого. Кроме того, это ставит под угрозу и курортный сезон, поскольку изучение этого явления интересно ученым, а не отдыхающим. Проблемой озаботились и турецкие власти. Президент страны Реджеп Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы избавиться от так называемых морских соплей».

Существует несколько теорий появления слизи. Ученые допускают, что к этому может приводить жизнедеятельность человека.


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