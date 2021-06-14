Россия и США увеличили количество развёрнутых ядерных боеголовок

Общее количество ракет в то же время снижается.

В начале 2021-ого года у Москвы и Вашингтона в оперативном развертывании оказалось примерно на 50 ядерных боеголовок больше. Об этом говорится в последнем докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.

Происходящее там назвали тревожным признаком. По мнению специалистов, это говорит о том, что Россия и США придают ядерному оружию все больше и больше значения в контексте своей национальной безопасности.

Также исследователи объявили и о приостановке тенденции к снижению числа ядерных ракет, которая наблюдалась после окончания холодной войны. В отчёте отмечается, что общее количество ядерных боеголовок сократилось с 13 400 до 13 080-ти. Однако, произошло это только за счет списанных ракет России и США. Почти все остальные ядерные державы наоборот, производят новые. Китай, Великобритания и Индия, например, добавили к своим арсеналам по 30, 10 и 6 ядерных ракет соответственно.

О решении увеличить количество ядерных боеголовок в Великобритании объявили минувшей весной. Там это объяснили, в том числе, и угрозой со стороны России.