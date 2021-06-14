Столтенберг: По итогам саммита НАТО впервые будет согласована общая подробная позиция стран альянса по Китаю

По итогам саммита НАТО впервые будет согласована общая подробная позиция стран альянса по Китаю, — заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, ни одна страна не может в одиночестве противостоять Пекину. При этом альянс не намерен начинать холодную войну против Китая, но будет отвечать на вызовы безопасности с его стороны.

Саммит НАТО сегодня открывается в Брюсселе. Как ожидается, одной из главных тем будет также сдерживание России.