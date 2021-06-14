В общественных местах Московской области до 20-го июня ввели обязательный масочный режим

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв. Речь идет о магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также о предприятиях, которые продолжают свою работу. Работодателям запрещено допускать на рабочее место сотрудников, не использующих средства защиты. В постановлении отмечается, что этот пункт не применяется к гражданам, которые прошли вакцинацию.
2021-06-14T11:03:10+03:00
2021-06-14T11:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:03, 14 июня 2021
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