В общественных местах Московской области до 20-го июня ввели обязательный масочный режим

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв. Речь идет о магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также о предприятиях, которые продолжают свою работу. Работодателям запрещено допускать на рабочее место сотрудников, не использующих средства защиты. В постановлении отмечается, что этот пункт не применяется к гражданам, которые прошли вакцинацию.