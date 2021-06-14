Минобрнауки рекомендует столичным вузам перейти на удаленку, а если это невозможно, то строго соблюдать требования Роспотребнадзора. В связи с тем, что дни с 15-го по 19 июня в столице объявлены нерабочими, ведомство в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями об организации образовательного процесса.

В конце минувшей недели мэр Сергей Собянин признал, что ситуация в городе резко ухудшилась. Было рекомендовано перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников. Закрылись зоопарк, предприятия общепита в торговых и развлекательных центрах.

Биолог Анча Баранова в эфире «Эха Москвы» не исключила введения более жестких ограничений.

Вслед за Москвой об ограничениях объявили власти Санкт-Петербурга. С 17-го июня в городе приостановят работу детские комнаты. Заполняемость кинотеатров не должна будет превышать 50%. Рестораны и кафе не смогут работать ночью.