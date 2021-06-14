Сборная Украины на последних минутах уступила команде Нидерландов на чемпионате Европы по футболу

Самый драматичный пока матч турнира проходил в Амстердаме на «Йохан Кройф арене». Первый 45 минут команды копили силы с тем, чтобы затем устроить настоящее шоу. Для украинцев оно началось шокирующе. В течении семи минут они пропустили дважды от Вейналдума и Вегхорста. Играть оставалось чуть более получаса, но этого времени нашим соседям хватило, чтобы добраться до сенсации, правда с приставкой почти. Тем не менее. Украина сравняла счет, забив дважды за 4 минуты после роскошного удара Ярмеленко и грамотного замыкания Яремчука. Тем не менее, голландцы все таки победили. Дамфрис головой отправил мяч в угол ворот соперника 3-2. Ранее в субботу австрийцы победили команду Северной Македонии 3-1, а сборная Англии переиграла серебряных призеров чемпионата мира хорватов 1-0.



Сегодня в программе Чемпионата Европы три матча Шотландия принимает в Глазго Чехию, в Петербурге сыграют Польша и Словакия, а Испания в Севилье встретится со Швецией.