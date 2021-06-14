Чешские фирмы, по данным местной прессы, хотят открыть в Москве бизнес-центр для контактов с российскими партнерами

Как рассчитывают в Праге, он сможет заработать уже осенью. В МИДе Чехии поддерживают создание центра. Не исключено, что на эти цели будет выделено не менее 200 тысяч евро.



Отношения Москвы и Праги резко ухудшились минувшей весной, когда власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. На этом фоне было значительно сокращено количество дипломатов с обеих сторон.