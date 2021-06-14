Министерство образования России рекомендует вузам в Москве перейти на дистанционный формат, а если это невозможно, строго соблюдать ограничительные меры, введенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ведомстве.

Напомним, начавшаяся неделя в столице будет нерабочей. Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Он рекомендовал также работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. В городе по 20 июня приостановлена работа зоопарков, заведений общепита в торговых центрах, а также детских игровых комнат.