Санкт-Петербург вслед за Москвой ужесточил коронавирусные ограничения

При этом работу фанзон к чемпионату по Европы так и не приостановили.

Минувшей ночью правительство Санкт-Петербурга объявило о новых антикоронавирусных запретах, которые вступят в силу в четверг. В основном, они затрагивают индустрию развлечений.

Например, закрыться должны будут детские комнаты в ресторанах и кафе, а также ресторанные дворики в торговых центрах. В объектах общественного питания запретят проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, там же больше не разрешат принимать клиентов с двух часов ночи до шести утра. В сообщении городского правительство эти ограничения называются временными. Как долго они продержатся – не известно.

Помимо этого, максимально допустимую заполняемость кинозалов снизили с 75-ти до 50-ти процентов, а в фанзонах к ЕВРО-2020, их в городе четыре, запретили продавать продукты питания, за исключением напитков. Отдельно в публикации сказано, что теперь посетители этих зон будут обязаны носить маски.

В отличие от Москвы, петербургские власти еще не отменили праздник выпускников в этом году. «Алые паруса» должны провести 25-ого июня.