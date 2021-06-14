Суд в США отклонил иск Олега Дерипаски с требованием отменить санкции в отношении него

Российский бизнесмен утверждал, что из-за введенных ограничений потерял больше семи миллиардов долларов.

Решение по иску миллиардера вынес суд округа Колумбия. Олег Дерипаска оспаривал ограничения, введённые за океаном против него в 2018м году. Суд не согласился с доводами адвокатов бизнесмена о том, что министерство финансов США превысило полномочия, включив его в санкционный список. Судья Амит Мехта также отверг заявления истцов о нарушении прав Дерипаски при рассмотрении дела. Бизнесмен утверждал, что не получил подробное описание причин введения санкций. Минфин раскрыл только часть оснований, по которым Дерипаска и его активы попали в чёрный список. При этом ряд документов ведомство засекретило. Дерипаска просил их раскрыть, но и в этом потерпел неудачу. Решение суда может быть обжаловано, сообщает агентство РИА. Напомню, Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски и его ключевых активов три года назад, объяснив решение злонамеренной деятельностью России. После того как он отказался от контроля над холдингом En+ и компании Русал США санкции с них сняли. Бизнесмен пожаловался на многомиллиардные убытки и подал иск в суд.

Дерипаска полгода назад призвал приравнять провоцирование санкций против россиян и компаний из нашей страны к госзимене. По мнению миллиардера, санкции не лучше бомбардировок городов и атак на границах.