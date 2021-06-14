Сегодня в Брюсселе открывается саммит НАТО

На встрече должно быть официально принято решение о разработке нового базового документа альянса – Стратегической концепции. Как ожидается НАТО объявит о сдерживании не только России, но и Китая. В Брюссель уже приехал президент США Джо Байден. 16-го июня в Женеве у него должна состояться встреча с российским президентом Владимиром Путиным.