Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получает поздравления с избранием от лидеров других стран

С ним по телефону уже поговорил президент США Джо Байден. Согласно официальным сообщениям, американский президент пообещал, что будет активно сотрудничать с Израилем и консультироваться по всем вопросам, которые касаются региональной безопасности.

Получив доверие парламента, Нафтали Беннет занял место Биньямина Нетаньяху, который был у власти в течение 15-ти лет. Беннет признал, что его предшественник много сделал для Израиля, то отметил, что страна столкнулась с невиданным прежде расколом.

Биньямин Нетаньяху заявил, что останется лидером своей партии «Ликуд», которая контролирует четверть мест в парламенте.

Напомним, что Нетаньяху является фигурантом нескольких уголовных дел. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями.