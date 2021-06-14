В некоторых российских регионах значительно ускорилась естественная убыль населения, — пишет газета РБК, ссылаясь на уточненные данные Росстата. В среднем по России можно говорить более чем о двукратном увеличении по сравнению с 19-м годом. Убыль населения в Татарстане ускорилась в прошлом году в 72 раза, а в Санкт-Петербурге – в 58 раз. Москва стала лидером по абсолютному снижению численности населения. Если в 2019-м оно выросло на 16 тысяч человек, то в прошлом году сократилось почти на 25 тысяч.
2021-06-14T09:34:09+03:00
2021-06-14T09:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 14 июня 2021
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