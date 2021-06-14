Директор Центра им. Гамалеи: Медленный темп вакцинации приведет к тому, что новые штаммы будут формироваться сильнее

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что медленный темп вакцинации от коронавируса приведет к тому, что новые штаммы с измененными свойствами будут формироваться сильнее. В интервью ТАСС он подчеркнул, что делать прививку должны все граждане, которые постоянно контактируют друг с другом. В начале июня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первую дозу вакцины получили более 18-ти миллионов россиян. Согласно исследованию газеты РБК, в середине мая одну дозу вакцины получили около 14-ти миллионов, а две дозы – чуть более 9-ти миллионов. Это всего 6% населения страны.