Число заражений коронавирусом в мире приближается к 176-ти миллионам, — утверждает американский университет Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 3-х миллионов 800 тысяч человек. Больше всего инфицированных выявляют по-прежнему в США, Индии и Бразилии.