Число заражений коронавирусом в мире приближается к 176-ти миллионам, — утверждает американский университет Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 3-х миллионов 800 тысяч человек. Больше всего инфицированных выявляют по-прежнему в США, Индии и Бразилии.
2021-06-14T09:32:25+03:00
2021-06-14T09:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 14 июня 2021
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