С сегодняшнего дня вступили в силу американские санкции в отношении российского госдолга

Финансовым учреждениям запрещено покупать российские гособлигации, выпущенные после 14-го июня. Запрет не затрагивает вторичный рынок. О новых ограничительных мерах Вашингтон объявил в середине апреля. Санкции объяснили тем, что Россия несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в Соединенных Штатах. Также Вашингтон считает Москву причастной к хакерским атакам.

