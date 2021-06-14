Американская корпорация Apple уже на следующей неделе разрешит привитым от коронавируса посетителям находиться в своих магазинах без масок, — сообщает агентство Bloomberg. Сотрудники компании также не будут обязаны просить клиентов подтвердить факт вакцинации. Apple была одной из первых компаний, объявивших о закрытии своих торговых точек из-за пандемии и частичном переходе на работу в удаленном режиме.
2021-06-14T09:04:35+03:00
2021-06-14T09:04:35+03:00
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09:04, 14 июня 2021
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