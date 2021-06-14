Американская корпорация Apple уже на следующей неделе разрешит привитым от коронавируса посетителям находиться в своих магазинах без масок, — сообщает агентство Bloomberg. Сотрудники компании также не будут обязаны просить клиентов подтвердить факт вакцинации. Apple была одной из первых компаний, объявивших о закрытии своих торговых точек из-за пандемии и частичном переходе на работу в удаленном режиме.