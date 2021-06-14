Помощник президента США: Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в сфере стратегической стабильности

Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в сфере стратегической стабильности, а также по вопросу обеспечения Сирии гуманитарной помощью и по Арктике, — утверждает помощник президента США Джейк Салливан. Он пообщался с журналистами по пути в Брюссель, где президент Джо Байден примет участие в саммите НАТО, после которого состоится его встреча с Владимиром Путиным. Сам глава Белого дома признал, что отношения России и США развиваются пока не лучшим образом.

«Думаю, он прав», — сказал президент США Джо Байден о словах президента России Владимира Путина, который в интервью NBC заявил, что отношения между двумя странами находятся в низшей точке. И это — добавил Байден, говоря о Путине, — зависит от того, как он реагирует на необходимость действовать в соответствии с международными нормами, чего во многих случаях он не делает. Главным приоритетом для США Байден назвал разрешение ситуаций в связи с действиями Кремля, нарушающими международное право. Второй по важности задачей президент США назвал совместную работу с Россией в тех областях, где это возможно, в частности, с точки зрения стратегической доктрины. «Даже ведутся разговоры о возможности совместной работы по климату», сказал Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в британском Корнуэлле. Президент США также защитил свое решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным по итогам их двухсторонней встрече в Женеве — чтобы не превращать это в соревнование о том, кто сколько минут говорило и кто как кому пожал руки, отвлекая от важных вопросов, сказал Байден.

В кремле подтвердили, что у Байдена и у Владимира Путина будут отдельные пресс-конференции. Как заявил Интерфаксу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это связано с предпочтениями американской стороны. Он также напомнил, что Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после переговоров так же отдельно общались с журналистами.