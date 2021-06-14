Россия и США увеличили число ядерных боеголовок в оперативном управлении, — говорится в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира. В нем отмечается, что при этом Москва и Вашингтон продолжали сокращать свои общие запасы за счет демонтажа списанных боеголовок в 2020-м году. На Россию и США приходится более 90% мирового ядреного оружия. Эксперты отмечают, что обе стороны придают этому оружию всё больше значения в контексте своей национальной безопасности.