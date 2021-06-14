В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер

Беньямин Нетаньяху покинул кресло.

Главой правительства Израиля стал один из основателей ультраправой партии Ямина Нафтали Беннет. Вотум доверия новому коалиционному правительству, которое он возглавил, парламент вчера вынес с перевесом всего лишь в один голос. 60 депутатов были за, 59 против. Ещё один член кнессета воздержался. Таким образом, в новом правительстве не будет Беньямина Нетаньяху и его партии Ликуд. 12 лет он возглавлял правительство Израиля, так долго страной никто не руководил. Но теперь эпоха Нетаньяху как называют этот период, закончилась. Впрочем, политик намерен уйти в оппозицию и бороться за возвращение к власти. Беннет со своей стороны пообещал хранить верность Израилю и его законам, исполнять обязанности премьера и решения парламента. Ему 49 лет, он продолжает служить в резерве в звании майора, в своё время был министром образования и обороны. В кресле премьера Беннет проведёт два года, затем в рамках коалиционного соглашения его должность перейдет к лидеру партии «Еш Атид» и бывшему министру финансов Израиля Яиру Лапиду. Новая коалиция состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Она получила название «блок перемен».

Лидеры Великобритании, Канады и Германии одними из первых поздравили Беннета со вступлением в должность премьер-министра Израиля. О намерении сотрудничать с новым главой правительства объявил и президент США.