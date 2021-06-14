Санкт-Петербург из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вводит новые ограничения

С 17-го июня в городе приостановят работу детские комнаты, заведения общепита в торговых центрах, рестораны и кафе не смогут работать ночью. Также заполняемость залов кинотеатров может составлять 50%. Власти северной столицы отменили праздник для лучших выпускников школ.