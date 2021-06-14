Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать тех, кто в дни ограничений будут пользоваться инфраструктурой парков

Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать на 4 тысячи рублей тех, кто в дни ограничений, введенных из-за коронавируса, будут пользоваться инфраструктурой парков. В частности, речь идет о скамейках и беседках, — передает ТАСС. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков пояснил, что за последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений, установленных указом мэра.
2021-06-14T08:33:04+03:00
2021-06-14T09:32:23+03:00
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08:33, 14 июня 2021
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