Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать тех, кто в дни ограничений будут пользоваться инфраструктурой парков

Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать на 4 тысячи рублей тех, кто в дни ограничений, введенных из-за коронавируса, будут пользоваться инфраструктурой парков. В частности, речь идет о скамейках и беседках, — передает ТАСС. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков пояснил, что за последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений, установленных указом мэра.