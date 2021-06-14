В Минздраве Германии допускают постепенную отмену обязательного масочного режима

В стране улучшается эпидемиологическая ситуация, — заявил министр здравоохранения Йенс Шпан. В настоящее время в Германии действуют ограничительные меры, но не такие жесткие, как зимой. Открыты школы и детские сады. В некоторых землях работают музеи и галереи. Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Германии сокращается на протяжении нескольких недель. Он последствий заболевания за последние сутки в стране умерли 10 человек.