В Минздраве Германии допускают постепенную отмену обязательного масочного режима

В стране улучшается эпидемиологическая ситуация, — заявил министр здравоохранения Йенс Шпан. В настоящее время в Германии действуют ограничительные меры, но не такие жесткие, как зимой. Открыты школы и детские сады. В некоторых землях работают музеи и галереи. Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Германии сокращается на протяжении нескольких недель. Он последствий заболевания за последние сутки в стране умерли 10 человек.
2021-06-14T08:32:06+03:00
2021-06-14T08:32:06+03:00
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08:32, 14 июня 2021
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