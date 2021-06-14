Столтенберг: НАТО будет наращивать свой военный потенциал для противодействия России

НАТО будет наращивать свой военный потенциал для противодействия России, — подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг. В интервью телеканалу СNВС он сказал, что НАТО не будет зеркально повторять то, что делает Россия, но будет реагировать очень жестко. Сегодня в Брюсселе открывается саммит глав государств и правительств стран-членов североатлантического альянса.

Ожидать каких-либо серьёзных результатов от этой встречи не стоит, — сказал «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Максим Братерский.

На этом фоне Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что Россия и США увеличили число ядерных боеголовок в оперативном управлении. Обе страны имеют обширные и дорогостоящие программы по модернизации ядерных боезапасов.

