Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который требовал отменить введенные против него санкции. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Дерипаска считает, что Минфин США превысил полномочия, однако судья с этим не согласился.