Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который требовал отменить введенные против него санкции. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Дерипаска считает, что Минфин США превысил полномочия, однако судья с этим не согласился.
2021-06-14T08:30:43+03:00
2021-06-14T09:22:56+03:00
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08:30, 14 июня 2021
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