Латвия, Литва и Эстония отмечают сегодня 80-летие советской депортации

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем «Твиттере» отметил, что сталинский режим выслал в Сибирь десятки тысяч невиновных людей, многие погибли. Ринкевич подчеркнул, что мир должен осудить коммунистические преступления против человечности и никогда не забывать.
2021-06-14T08:04:49+03:00
2021-06-14T08:04:49+03:00
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08:04, 14 июня 2021
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