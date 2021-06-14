Латвия, Литва и Эстония отмечают сегодня 80-летие советской депортации

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем «Твиттере» отметил, что сталинский режим выслал в Сибирь десятки тысяч невиновных людей, многие погибли. Ринкевич подчеркнул, что мир должен осудить коммунистические преступления против человечности и никогда не забывать.