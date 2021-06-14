Омбудсмен Чечни: Чеченка, которую вернули в семью после побега из-за побоев, «чувствует себя в безопасности»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев утверждает, что чеченка Халимат Тарамова, которую вернули в семью после побега из-за побоев, «чувствует себя в безопасности».

Член президентского Совета по правам человека Александр Верховский сомневается в достоверности этой информации. Об этом сам Александр Верховский рассказал «Эху Москвы».

По словам Александра Верховского, заявления о том, что девушку ранее пытались похитить в интересах западных стран, следует игнорировать и не придавать значения таким репликам.