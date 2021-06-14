Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:02, 14 июня 2021

Столичные чиновники намерены штрафовать москвичей, в том числе, за отдых на скамейках в парках

Тем временем власти Петербурга вводят ограничения следом за Москвой.

Нарушение запрета на использование детских и спортивных площадок, беседок и скамеек в парках грозит жителям столицы штрафом до четырёх тысяч рублей. Об этом предупредил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По его словам люди не должны подвергать себя и детей риску заразиться коронавирусом. Запрет ввели накануне, он будет действовать неделю – Сергей Собянин объявил её нерабочей. Агентству РИА Данчиков рассказал, что власти проверяют, в том числе, с помощью видеокамер как москвичи соблюдают меры, введённые из-за ухудшения ситуации с ковидом. Он не пояснил чем сидение на скамейках в парках опаснее похода в рестораны, которые продолжают работу. Тем временем власти Петербурге с четверга ужесточат ограничения из-за коронавируса. Закроют зоны питания и детские комнаты в торговых центрах, заполняемость кинозалов уменьшат с 75-ти до 50-ти процентов. Маски в фан-зонах, открытых по случаю чемпионата Европы по футболу, станут обязательны. Там нельзя будет продавать еду, в отличие от напитков. Кафе и ресторанам запретят работать ночью,за исключением обслуживания навынос.

В России накануне выявили максимальный с середины февраля суточный прирост заболевших коронавирусом – больше 14-ти тысяч семисот человек, из них почти половина пришлась на Москву. Это максимум с конца прошлого года.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 179 6 35834 07.06
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Станет ли Женева новой Ялтой? «Какие ваши доказательства?» – спросит г-н Путин г-на Байдена. И, по большому счету, крыть тому будет нечем…

5 132 6 43864 07.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 140 6 17822 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Поддерживаю от имени «Эха Москвы» Валерий Нечай: Попытку возбуждения уголовного дела на Арсения Веснина расцениваю как атаку на журналиста уважаемой радиостанции…

5 53 6 24381 07.06
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 15595 08.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 133 6 25332 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12753 08.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 15896 11.06
8читать ;смотреть
Интервью Разворот (утренний)

Дмитрий Гудков гость: Дмитрий Гудков политик

Cказали, что выпустили только для того, чтобы дать время уехать. Времени мало. Дальше все будет продолжено с еще большей силой…

5 52 6 41226 07.06
#слушать 20:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23771 09.06
8читать ;смотреть
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Сидящему и Филипп Киркоров может выразить сочувствие. Другое дело – говорить: «Я за Навального, Навальный – наш президент, долой Путина». Гудков этого себе не позволял…

5 31 6 12676 07.06
#слушать 50:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35779 09.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 302 6 79843 13.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Отказ от доллара Отказ от доллара Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной, без эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами…

5 135 6 36227 08.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 47898 10.06
#СлухайЭхо

Сергей Марков ведущий: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

3472262
Сергей Марков отвечает на ваши вопросы

5 18 6 5067 11.06

Популярное за неделю

Новости

В Кремле заявили об отказе взаимодействовать с телеканалом «Дождь» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что канал поддерживал незаконные акции…

5 21 6 6115
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 30 6 82237 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 1904 13.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 137 6 189453 09.06
Блоги

+ Дарья Навальная: Это означает, что миру не плевать Дарья Навальная: Это означает, что миру не плевать Дочь Алексея Навального получила премию Женевского форума по правам человека вместо своего отца…

5 124 6 106967 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9149858
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4936188

Сегодня в эфире