Столичные чиновники намерены штрафовать москвичей, в том числе, за отдых на скамейках в парках

Тем временем власти Петербурга вводят ограничения следом за Москвой.

Нарушение запрета на использование детских и спортивных площадок, беседок и скамеек в парках грозит жителям столицы штрафом до четырёх тысяч рублей. Об этом предупредил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По его словам люди не должны подвергать себя и детей риску заразиться коронавирусом. Запрет ввели накануне, он будет действовать неделю – Сергей Собянин объявил её нерабочей. Агентству РИА Данчиков рассказал, что власти проверяют, в том числе, с помощью видеокамер как москвичи соблюдают меры, введённые из-за ухудшения ситуации с ковидом. Он не пояснил чем сидение на скамейках в парках опаснее похода в рестораны, которые продолжают работу. Тем временем власти Петербурге с четверга ужесточат ограничения из-за коронавируса. Закроют зоны питания и детские комнаты в торговых центрах, заполняемость кинозалов уменьшат с 75-ти до 50-ти процентов. Маски в фан-зонах, открытых по случаю чемпионата Европы по футболу, станут обязательны. Там нельзя будет продавать еду, в отличие от напитков. Кафе и ресторанам запретят работать ночью,за исключением обслуживания навынос.

В России накануне выявили максимальный с середины февраля суточный прирост заболевших коронавирусом – больше 14-ти тысяч семисот человек, из них почти половина пришлась на Москву. Это максимум с конца прошлого года.