На сцену музыкального фестиваля «Стереолето» в Петербурге не вышла одна из анонсированных групп

Организаторы фестиваля объяснили, что выступление команды «АлоэВера» не отменили, а лишь перенесли на следующий год.

Это произошло через несколько часов после того, как её лидер и жена политика Ильи Яшина, певица Вера Мусаелян, сообщила, что группу решили изъять из программы по политическим мотивам.

На странице в соцсети Инстаграм Мусаелян отметила, что организаторы не знают, какие претензии предъявили к группе.

Упоминание о музыкантах, которые должны были выйти на сцену вчера, убрали со страницы фестиваля. Вчера выступление на главной площадке завершали Би-2. Сегодня хедлайнером будет Иван Дорн.

Фестиваль Стереолето в этом году проводят уже в двадцатый раз.