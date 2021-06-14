Президент Турции сегодня начинает визит в Азербайджан

В Азербайджан турецкий лидер отправится прямо из Брюсселя, с саммита НАТО.

Реджеп Эрдоган обещал подписать масштабное межгосударственное соглашение с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По словам президента Турции это произойдёт в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

Эрдоган, который объявил об этом находясь в Турции, также назвал Алиева братом. В Шушу — город, который перешёл под контроль Баку в ноябре прошлого года после боевых действий в непризнанной республике — Эрдоган скорее всего приедет в среду.

Он примет участие в церемонии закладки фундамента школы, сообщил агентству РИА дипломатический источник.

Днём ранее президент Турции планирует посетить Баку и провести переговоры с азербайджанским коллегой.

Анкара прошлой осенью открыто поддерживала Азербайджан в ходе войны в Нагорном Карабахе, которая продолжалась полтора месяца.

Эрдоган также приезжал в Баку на парад Победы над Арменией в декабре прошлого года.

Армения в ходе войны в Карабахе обвиняла Анкару во вмешательстве в конфликт и переброске наёмников из Сирии.