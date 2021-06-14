В столице Индии, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, снимают ограничения

В Дели открываются все магазины и торговые центры, а также рестораны и кафе, которые будут работать с некоторыми ограничениями.

Глава городского правительства Арвинд Кеджривал пояснил — магазины будут открыты все семь дней недели вместо нынешней системы чет-нечет.

Рестораны будут открыты с 50% заполняемостью. Это будет пробное смягчение режима ограничений на одну неделю. По его словам, если заболеваемость COVID-19 начнет расти, то строгие меры будут введены вновь. Все школы и другие учебные заведения в Дели останутся закрытыми.

Режим локдауна действует в индийской столице с 19 апреля, в агломерации также введен ночной комендантский час. Сотрудники частных компаний последние два месяца могли работать только из дома, работу на местах продолжали лишь некоторые государственные учреждения и экстренные службы. Открытыми оставались только продовольственные магазины и аптеки.

В Дели к концу минувшей недели фиксировалось порядка двухсот случаев заражения в сутки. В начале мая в агломерации регистрировали более 20 тысяч заражения коронавирусом ежедневно.