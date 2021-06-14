Лидеры стран-участниц G7 обязались ускорить переход авторынка к двигателям с нулевыми выбросами углекислого газа

Предполагается это сделать не позднее 2050 года. Речь идет о всех видах транспорта, включая автобусы, поезда, корабли и самолеты. Об этом говорится в заявлении по итогам трехдневного саммита в Англии лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
2021-06-14T05:12:27+03:00
2021-06-14T05:12:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:12, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)