Лидеры стран-участниц G7 обязались ускорить переход авторынка к двигателям с нулевыми выбросами углекислого газа

Предполагается это сделать не позднее 2050 года. Речь идет о всех видах транспорта, включая автобусы, поезда, корабли и самолеты. Об этом говорится в заявлении по итогам трехдневного саммита в Англии лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.