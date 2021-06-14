Генсек НАТО заявил, что альянс будет наращивать военный потенциал для противодействия России

Йенс Столтенберг сказал, что военный блок не будет зеркально повторять то, что делает Москва, но намерен реагировать очень жестко и четко. В интервью американскому телеканалу CNBC Столтенберг отметил, что НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты наземного базирования, но будет наращивать ядерное оружие. В Брюсселе сегодня пройдет саммит НАТО. В нем примет участие президент США Джо Байден.

