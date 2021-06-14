В мэрии Москвы предупредили о штрафах за использование в парках скамеек, детских и спортивных площадок

Сумма составит до 4 тысяч рублей, сказал ТАСС начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, нарушителей могут выявить не только патрули полиции, но и с помощью видеокамер наблюдения с системой распознавания лиц. По словам Данчикова, запрет начал действовать накануне и остается в силе до 20 июня. Введены также ограничения на работу общепита. Неделя в Москве объявлена нерабочей. Накануне в столице было выявлено больше 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это максимум с начала года