Суд в Минске сегодня рассмотрит жалобу россиянки Софьи Сапеги на свое задержание

Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Александр Филанович, заседание пройдет в закрытом режиме. Софья Сапега была задержана вместе с бывший главным редактором оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Они вместе летели из Афин в Вильнюс, но самолет ирландской компании «Райанэйр» совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе, которое затем не подтвердилось. Пассажирский самолет летел в сопровождении белоруссокго истребителя. По данным правозащитников, Софье Сапеге вменяют разжигание вражды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.