Суд в Минске сегодня рассмотрит жалобу россиянки Софьи Сапеги на свое задержание

Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Александр Филанович, заседание пройдет в закрытом режиме. Софья Сапега была задержана вместе с бывший главным редактором оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Они вместе летели из Афин в Вильнюс, но самолет ирландской компании «Райанэйр» совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе, которое затем не подтвердилось. Пассажирский самолет летел в сопровождении белоруссокго истребителя. По данным правозащитников, Софье Сапеге вменяют разжигание вражды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
2021-06-14T05:11:25+03:00
2021-06-14T05:11:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854414-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)