Врач сборной Дании по футболу рассказал, что игрок Кристиан Эриксен пережил на поле остановку сердца

Об этом сообщает местное издание VG. 29-летний футболист потерял сознание во время матча чемпионата Европы с Финляндией, который завершился в субботу со счетом 1:0 в пользу финнов. Эриксен был госпитализирован. Сообщается, что ему стало лучше.
2021-06-14T04:24:36+03:00
2021-06-14T04:24:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:24, 14 июня 2021
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