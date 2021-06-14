Врач сборной Дании по футболу рассказал, что игрок Кристиан Эриксен пережил на поле остановку сердца

Об этом сообщает местное издание VG. 29-летний футболист потерял сознание во время матча чемпионата Европы с Финляндией, который завершился в субботу со счетом 1:0 в пользу финнов. Эриксен был госпитализирован. Сообщается, что ему стало лучше.