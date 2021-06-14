В Белом доме сообщили о желании США сотрудничать с Россией по вопросам безопасности, Сирии и Арктики

Сферы взаимодействия назвал помощник американского президента по безопасности Джейк Салливан. При этом он отметил, что Вашингтон оставляет за собой право послать ясный сигнал Москве по поводу тех действий, которые наносят ущерб США. Лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Путин в среду встретятся в Женеве.
2021-06-14T04:24:17+03:00
2021-06-14T04:24:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:24, 14 июня 2021
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