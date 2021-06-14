В Кремле заявили об отказе взаимодействовать с телеканалом «Дождь»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что канал поддерживал незаконные акции, передает РИА Новости. «Дождь», как и ряд других российских СМИ, освещал акции в поддержку политика Алексея Навального, которые проходили зимой и в апреле. В чем могла выражаться их поддержка, Песков не уточнил.
2021-06-14T04:23:52+03:00
2021-06-14T04:23:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:23, 14 июня 2021
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