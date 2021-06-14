Власти Петербурга вслед за Москвой вводят ограничения из-за коронавируса

Действовать они начнут с четверга. Будут запрещены массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек, работа фуд-кортов и детских комнат в барах и ресторанах. В фан-зонах чемпионата Европы, куда пускают до 5 тысяч зрителей, запретят продажу еды.

