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04:23, 14 июня 2021

Власти Петербурга вслед за Москвой вводят ограничения из-за коронавируса

Действовать они начнут с четверга. Будут запрещены массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек, работа фуд-кортов и детских комнат в барах и ресторанах. В фан-зонах чемпионата Европы, куда пускают до 5 тысяч зрителей, запретят продажу еды.



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